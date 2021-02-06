Собянин пообещал помочь всем пострадавшим при пожаре в Новой Москве

Столичные власти окажут необходимую поддержку всем пострадавшим от пожара в Новой Москве. Напомним, ранее в посёлке Мосрентген произошёл пожар в жилом доме, унесший жизни двух детей и одного взрослого.

Об оказании поддержке пострадавшим сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

"Всем пострадавшим окажем помощь. Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП", — написал градоначальник.

Также Собянин выразил соболезнования родственникам погибших.