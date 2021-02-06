В центре французского Бордо произошёл мощный взрыв

Мощный взрыв произошёл в жилом здании недалеко от центра французского города Бордо. Местные журналисты сообщают, что причиной взрыва стала утечка газа. О происшествии рассказало издание Sud Ouest.

Информации о пострадавших пока нет. На месте инцидента работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что взрыв ощущался по всему центру города. У некоторых магазинов оказались выбиты витрины.