В Москве закрыт вестибюль станции метро "Алма-Атинская" из-за мужчины, который угрожает самоубийством. Об этом в Telegram сообщил столичный дептранс.
"С 7.35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой… На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем", — сказано в сообщении ведомства.
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