Названо число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях

В столичных судах до сих пор продолжаются разбирательства по делам, связанным с незаконными акциями протеста, прошедшими в период с 23 января по 2 февраля.

"Из 54 дел по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") уже рассмотрены 35 дел: 30 гражданам назначен административный арест, пяти — административный штраф. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания") уже рассмотрены 2169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1227 — административный штраф", — сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

В общей сложности московскими судами зарегистрировано 4908 дел, связанных с протестной активностью. По тем делам, что уже рассмотрены, 972 человека арестованы, 1232 — оштрафованы, уточняет РИА Новости.

Выходить на несанкционированные акции протеста жителей России призывали сторонники блогера Алексея Навального, осужденного за мошенничество. Затем 4 февраля соратник блогера Леонид Волков объявил, что по крайней мере до весны митингов больше не будет. В пятницу, 5 февраля, начался ещё один судебный процесс по обвинению Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.