Молодой человек погиб в шахте в Кузбассе

В кузбасской шахте в результате несчастного случая погиб молодой рабочий. В январе на этой же шахте погибли несколько человек.

Как сообщает издание tayga. info, трагедия произошла утром 4 февраля на шахте имени С. Д. Тихова. Электрослесарь по по ремонту оборудования 25 лет был затянут в барабан ленточного конвейера, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью. Отмечается, что в момент произошедшего рабочий занимался регулировкой роликов конвейера.

В январе на этой же шахте произошёл обвал породы, погибли три человека. По этому факту было возбуждено уголовное дело.