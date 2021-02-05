На Южных Курилах произошло очередное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители ближайших населённых пунктов.
Как сообщают "Аргументы и факты", сейсмособытие было зафиксировано утром 5 февраля в Тихом океане в районе Южных Курил. Магнитуда подземных толчков составила 4,9.
Отмечается, что подземные толки силой до двух баллов ощутили жители населённых пунктов на островах Шикотан и Итуруп.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что землетрясение, энергетический класс которого составил 10,1, произошло на Байкале.
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