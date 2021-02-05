На Украине тигр растерзал сотрудника зоопарка

На Украине тигр набросился на сотрудника зоопарка. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает издание gazeta. ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Нацполиции, трагедия произошла в Черниговской области. Работник зоопарка хотел покормить хищника, и в этот момент животное набросилось на него.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте до приезда врачей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.