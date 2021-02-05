Ребёнок пострадал при столкновении автомобиля с грузовым поездом

В Забайкальском крае ребёнок пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом.

Как сообщает издание chita. ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги, инцидент произошёл на переезде станции Гыршелун Хилокского района. Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде. Отмечается, что водитель автомобиля грубо нарушил ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в проходящий грузовой поезд. В автомобиле был ребёнок, который получил повреждения и был доставлен в больницу.

ДТП не повлияло на движение поездов, схода вагонов не было.