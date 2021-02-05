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В течение одного дня мужчина убил человека и ограбил магазин

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В течение одного дня житель Зеи убил человека и ограбил магазин. Преступника приговорили к длительному заключению.

Как сообщает издание gtrkamur. ru, в феврале прошлого года мужчина сделал на улице замечание двум молодым людям, которые насмехались над ним. Парни на замечание не отреагировали, и тогда мужчина ударил одного из них ножом. Второй молодой человек убежал.

В тот же день преступник, угрожая продавцу и охраннику ножом, похитил товары из магазина.

Суд признал жителя Зеи виновным и приговорил его к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, в течение полутора лет ему будет запрещено менять место жительства и посещать места массового скопления людей.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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