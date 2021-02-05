В Башкирии спасли людей с остановившегося горнолыжного подъёмника

В Башкирии спасатели вызволили с остановившегося горнолыжного подъёмника 17 человек.

Как сообщает ТАСС, подъёмник остановился из-за выхода из строя электродвигателя.

"В результате выхода из строя двигателя подъемника в ГЛЦ "Мраткино" произошло отключение подъемника четырехместной кресельной канатной дороги северного склона длиной 1 009 метров (пропускная способность 1 770 человек/час), в результате происшествия на канатной дороге находится 16 человек, в том числе один ребенок, длина подъемника составляет один километр, перепад высоты от подножия горы до пика — 300 метров. Количество кабинок составляет 91", — цитирует агентство пресс-службу регионального управления МЧС.

В итоге с подъёмника эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребёнка. Отмечается, что медицинская помощь никому из них не понадобилась.