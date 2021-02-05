Житель Липецка в гостях убил женщину и отправился спать

В Липецке мужчина пришёл в гости в общежитие, убил женщину и уснул на месте преступления.

Как сообщает издание glas. ru, инцидент произошёл 3 января. В одном из общежитий города жители услышали крики и шум. Спустя некоторое время всё затихло, однако жильцы общежития решили обратиться в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в комнате спящего мужчину, а также труп женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, в помещении также находился сожитель погибшей, который также подвергся избиению, но остался жив.

Нетрезвого гостя, который избил хозяев разбудили и задержали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.