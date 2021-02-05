Неизвестный угнал машину с ампулами вакцины от коронавируса в США

В Соединённых Штатах неизвестный угнал автомобиль, в котором находились ампулы с вакциной от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление было размещено полицейским управлением города Плант-сити, штат Флорида. По данным полиции, автомобиль угнали с парковки центра вакцинации в минувшую среду. В машине были 30 ампул, в которых содержались от 150 до 180 доз вакцины. Отмечается, что данные дозы вакцины должны были получить те, кому положена вторая прививка.

В настоящее время поисками угонщика заняты правоохранители.