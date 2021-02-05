Известный критик "Хезболлы" Локман Слим убит в Ливане

Известный ливанский шиитский издатель Локман Слим, критиковавший вооруженное движение "Хезболла", был застрелен в своём автомобиле на юге Ливана.

Это первое громкое убийство высокопоставленного активиста за последние годы.

Полиция сообщила, что Слим был убит четырьмя пулями в голову и одной в спину. Его телефон валялся на обочине дороги.

"Мотив преступления неясен", — прокомментировали в Службе безопасности Ливана.

Слим руководил исследовательским центром, снимал документальные фильмы вместе со своей женой и занимался созданием архива о гражданской войне в Ливане 1975-1990 годов.

Он выступал против того, что он назвал тактикой запугивания поддерживаемой Ираном шиитской "Хезболлы" и попытками монополизировать ливанскую политику.

Слим основал некоммерческую организацию по продвижению гражданских свобод, которая получила грант в рамках инициативы США по ближневосточному партнерству и работала с американским мозговым центром, говорится в утечке дипломатических телеграмм WikiLeaks в 2008 году.

Родственники предполагают, что именно это стало поводом для убийства, поскольку критика Слима в адрес "Хезболлы" вызывала негодование ее сторонников, которые называли издателя "посольским шиитом", обвиняя его в том, что он является инструментом Соединенных Штатов.

Официальный представитель "Хезболла" заявил, что организация осуждает это убийство и непричастна к нему.

Реакция мировых политиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал случившееся "гнусным убийством" и призвал к скорейшему привлечению убийц Слима к ответственности:

"Трусливо и неприемлемо прибегать к насилию, угрозам и запугиванию в качестве средства подрыва верховенства закона или подавления свободы выражения мнений и гражданской активности", — говорится в заявлении Блинкена.

Правозащитные организации, Организация Объединенных Наций и другие западные дипломаты-все потребовали расследования:

"Мы сожалеем о господствующей культуре безнаказанности", — написал в своем твиттере посол ЕС Ральф Тарраф.

Ливанский центр свободы прессы SKeyes заявил, что опасается сокрытия этого преступления и новых попыток уничтожить "символы свободной политической мысли".