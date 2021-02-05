Известный ливанский шиитский издатель Локман Слим, критиковавший вооруженное движение "Хезболла", был застрелен в своём автомобиле на юге Ливана.
Это первое громкое убийство высокопоставленного активиста за последние годы.
Полиция сообщила, что Слим был убит четырьмя пулями в голову и одной в спину. Его телефон валялся на обочине дороги.
"Мотив преступления неясен", — прокомментировали в Службе безопасности Ливана.
Слим руководил исследовательским центром, снимал документальные фильмы вместе со своей женой и занимался созданием архива о гражданской войне в Ливане 1975-1990 годов.
Он выступал против того, что он назвал тактикой запугивания поддерживаемой Ираном шиитской "Хезболлы" и попытками монополизировать ливанскую политику.
Слим основал некоммерческую организацию по продвижению гражданских свобод, которая получила грант в рамках инициативы США по ближневосточному партнерству и работала с американским мозговым центром, говорится в утечке дипломатических телеграмм WikiLeaks в 2008 году.
Родственники предполагают, что именно это стало поводом для убийства, поскольку критика Слима в адрес "Хезболлы" вызывала негодование ее сторонников, которые называли издателя "посольским шиитом", обвиняя его в том, что он является инструментом Соединенных Штатов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал случившееся "гнусным убийством" и призвал к скорейшему привлечению убийц Слима к ответственности:
"Трусливо и неприемлемо прибегать к насилию, угрозам и запугиванию в качестве средства подрыва верховенства закона или подавления свободы выражения мнений и гражданской активности", — говорится в заявлении Блинкена.
Правозащитные организации, Организация Объединенных Наций и другие западные дипломаты-все потребовали расследования:
"Мы сожалеем о господствующей культуре безнаказанности", — написал в своем твиттере посол ЕС Ральф Тарраф.
Ливанский центр свободы прессы SKeyes заявил, что опасается сокрытия этого преступления и новых попыток уничтожить "символы свободной политической мысли".
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...