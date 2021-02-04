Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти

В Ленинградской области женщина родила ребёнка прямо у входа в перинатальный центр.

Как сообщает "Российская газета", в гатчинский роддом женщину привёз супруг. Так как на дворе была ночь, центральные ворота учреждения были закрыты. Охранник сообщил мужчине, что у другого входа дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Мужчина с супругой отправились ко второму входу Однако, доставить роженицу в палату не успели, у неё начались схватки и рожать пришлось прямо в карете скорой помощи.

После родов женщину и малыша доставили в палату, сейчас их здоровью ничего не угрожает.