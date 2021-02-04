Осужденный поджёг здание колонии после отказа в свидании

В Уфе осужденный поджог здание колонии после того, как ему отказали в свидании с гражданской супругой.

Как сообщает издание ufacitynews. ru, 26-летний житель Башкирии отбывал наказание в колонии №13 в Уфе. Там он трудился в пожарной охране и имел возможность передвигаться по территории исправительного учреждения.

Весной 2018 года заключённый написал заявление с просьбой предоставить ему свидание с гражданской женой. Получив отказ, молодой человек решил поджечь хозблок.

В итоге причинённый ущерб оценили в 3,8 миллиона рублей. Вину поджигатель признал частично. Суд приговорил мужчину к году колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали компенсировать причинённый ущерб.