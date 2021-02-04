Мать десяти детей скончалась от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась мать десяти детей. Женщина заразилась "ковидом" в новогоднюю ночь.

Как сообщает издание lenta. ru, 49-летняя местная жительница трудилась помощником воспитателя в одном из детских садов во Фрунзенском районе Петербурга. По предварительным данным, женщина заразилась в новогоднюю ночь, в больницу её доставили 4 января.

Отмечается, что 2 февраля в медучреждении сообщили, что у женщины наблюдаются улучшения, а уже на следующий день она скончалась. У

У детей из родственников остался лишь отец.