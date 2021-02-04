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В Рязани девочка выжила после падения с высоты 16 этажа

Происшествия

В Рязани двенадцатилетняя девочка выжила после падения с высоты 16 этажа. Сейчас она находится в больнице.

Как сообщает издание ryazan. life, инцидент произошёл 3 февраля в одном из многоквартирных домов на Московском шоссе. Ребёнок выпал с 16 этажа, но остался жив.

В настоящее время девочка находится в Областной детской клинической больнице. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму, травму живота и переломы рёбер, а также травматический шок.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Максим Щегольков
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