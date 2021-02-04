На Сахалине мужчине передали "привет от тёщи" и избили. Примечательно, что тёщи у пострадавшего нет вовсе.
Как сообщает издание ren. tv, инцидент произошёл в Южно-Сахалинске. Мужчина со своей возлюбленной прибыли в город, чтобы решить вопросы с документами об образовании.
Пара остановилась у своей знакомой, и когда они стали выгружать из багажника такси личные вещи, к ним подбежал незнакомый мужчина, и с криками "привет тебе от тёщи" принялся избивать молодого человека, а затем скрылся.
Интересен тот факт, что тёщи у пострадавшего нет, и о ком говорил нападавший, он не знает.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.