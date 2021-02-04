На Сахалине мужчину избили, передав "привет от тёщи"

На Сахалине мужчине передали "привет от тёщи" и избили. Примечательно, что тёщи у пострадавшего нет вовсе.

Как сообщает издание ren. tv, инцидент произошёл в Южно-Сахалинске. Мужчина со своей возлюбленной прибыли в город, чтобы решить вопросы с документами об образовании.

Пара остановилась у своей знакомой, и когда они стали выгружать из багажника такси личные вещи, к ним подбежал незнакомый мужчина, и с криками "привет тебе от тёщи" принялся избивать молодого человека, а затем скрылся.

Интересен тот факт, что тёщи у пострадавшего нет, и о ком говорил нападавший, он не знает.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.