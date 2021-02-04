В Бурятии сантехник погиб, упав с высоты четвёртого этажа. Мужчина выполнял работы по заявке одного из жильцов многоквартирного дома.
Как сообщает издание baikal-daily.ru, трагедия произошла 3 февраля. Мужчина работал в одной из управляющих компаний Улан-Удэ и прибыл по вызову одного из жильцов, который жаловался на неприятный запах из канализации.
Для обследования фановой трубы 36-летний сантехник поднялся на чердак, а затем выбрался на карниз. Там он не удержался на скользкой поверхности и упал вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту произошедшего проводится проверка.
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