Сантехник погиб, упав с крыши, в Улан-Удэ

В Бурятии сантехник погиб, упав с высоты четвёртого этажа. Мужчина выполнял работы по заявке одного из жильцов многоквартирного дома.

Как сообщает издание baikal-daily.ru, трагедия произошла 3 февраля. Мужчина работал в одной из управляющих компаний Улан-Удэ и прибыл по вызову одного из жильцов, который жаловался на неприятный запах из канализации.

Для обследования фановой трубы 36-летний сантехник поднялся на чердак, а затем выбрался на карниз. Там он не удержался на скользкой поверхности и упал вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего проводится проверка.