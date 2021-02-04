Буддийский храм сгорел при пожаре в Бурятии

В Бурятии в результате пожара сгорел буддийский храм — дуган. Огнём было уничтожено несколько зданий на территории религиозного комплекса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожар произошёл неподалёку от улуса Алан. К моменту прибытия огнеборцев на территории комплекса горел один из храмов, а также котельная.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Местные власти отметили, что пожар не повлияет на проведение религиозных мероприятий. С 12 февраля в Бурятии будут отмечать Сагаалган — Новый год по лунному календарю.