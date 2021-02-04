Задержанная в СИЗО выплеснула горячий суп в лицо надзирателю

На Сахалине задержанная местная жительница, находясь в СИЗО, выплеснула в лицо надзирателю горячий суп.

Как сообщает издание astv. ru, инцидент произошёл в СИЗО-2 в городе Оха в январе этого года. Неоднократно судимую 33-летнюю жительницу Александровск-Сахалинского района заподозрили в грабеже и заключили под стражу.

Во время раздачи пищи подозреваемая выплеснула через окно двери горячий суп в лицо надзирателю. Так она отомстила сотруднице ФСИН, изъявшей у неё запрещённые предметы. Пострадавшая получила ожоги шеи и лица, а в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Подозреваемой грози до пяти лет колонии.