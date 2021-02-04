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Мужчина погиб при пожаре на складе в Красноярске

Происшествия

В Красноярске при пожаре на складе запчастей в Красноярске погиб мужчина. Его тело обнаружили на месте происшествия.

Как сообщает издание bfm. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, предположительно, погибший являлся сотрудником склада.

Кроме того, продолжаются поиски трёх пожарных, которые вошли в охваченный пламенем склад, чтобы найти оставшегося там человека. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Отмечается, что площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности.

Автор: Максим Щегольков
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