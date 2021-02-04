Очередное землетрясение произошло на Байкале. Местные жители ощутили подземные толчки.
Как сообщает издание irksib.ru со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН,, сейсмособытие произошло утром 4 февраля в районе острова Ольхон. Эпицентр находился в акватории Байкала, восточнее острова.
Отмечается, что трёхбалльные подземные толчки ощутили жители посёлка Хужир. Энергетический класс землетрясения оценили в 10,1.
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