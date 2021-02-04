Очередное землетрясение произошло на Байкале

Очередное землетрясение произошло на Байкале. Местные жители ощутили подземные толчки.

Как сообщает издание irksib.ru со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН,, сейсмособытие произошло утром 4 февраля в районе острова Ольхон. Эпицентр находился в акватории Байкала, восточнее острова.

Отмечается, что трёхбалльные подземные толчки ощутили жители посёлка Хужир. Энергетический класс землетрясения оценили в 10,1.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что на Камчатке в течение суток произошло два подряд землетрясения.