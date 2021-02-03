В Воронеже на улице убили учительницу математики

От многочисленных ножевых ранений женщина скончалась на месте. Полиция устанавливает личность убийцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

В момент нападения Наталья Тушинская разговаривала по телефону. Последнее, что она успела крикнуть в трубку — что её убивают.

"По предварительным данным, 2 февраля 2021 года около 19 часов 30 минут на открытом участке местности вблизи одного из кафе на Московском проспекте г. Воронежа неустановленное лицо совершило нападение на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления", — сообщила пресс-служба СК РФ по Воронежской области.

По данным следствия, убийца похитил сумочку с деньгами, золотой браслет и сотовый телефон погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Наталья Васильевна Тушинская работала учительницей математики в СОШ № 1 Воронежа. Её знали как опытного, чуткого и внимательного педагога.