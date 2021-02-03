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Кадыров назвал ненастоящим чеченца, подравшегося с ОМОНом в Москве

Происшествия » Человеческий фактор

Человек, имеющий свои убеждения, должен быть готов их отстаивать и отвечать за них. Бегать и прятаться от правоохранителей — позорно, считает Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал ненастоящим чеченца, подравшегося с ОМОНом в Москве

Саид-Мухаммад Джумаев навредил всему чеченскому народу, ввязавшись в драку с ОМОНовцами в центре Москвы во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Теперь его имя и национальность, многократно упомянутые в прессе после этого инцидента, прочно ассоциируются со скандальным блогером. А между тем никто в Чечне Навального не поддерживает, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что у Навального нет ни малейшего авторитета в Чеченской республике, поскольку тот ещё на заре своей карьеры открыто враждебно высказывался о чеченцах. Да и в настоящее время в республике его взгляды не разделяют.

"Ни один уважающий себя чеченец не пойдёт за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно неприемлемые для нашего общества ценности", — заявил Рамзан Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный".

Что же касается Саид-Мухаммада Джумаева, то он мало того что совершил преступление, так ещё и повёл себя не по-мужски, пустившись в бега от правоохранителей.

"Будь он настоящим чеченцем, он не повёл бы себя таким образом", — резюмировал Кадыров, добавив ещё несколько нелестных эпитетов к характеристике Джумаева.

Автор: Людмила Черткова
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