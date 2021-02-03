Жителя Воронежа обвиняют в нападении на девочку-подростка

В Воронеже местного жителя подозревают в нападении на 12-летнюю девочку и кражи у неё материальных ценностей.

Как сообщает издание "Новости Воронежа", в совершении преступления заподозрили 41-летнего горожанина. По версии следствия, будучи пьяным, мужчина зашёл в подъезд жилого дома, расположенного в Левобережном районе. Там он напал на подростка и попытался совершить с ней насильственные действия сексуального характера, а затем украл у неё ценные вещи. Что именно отнял нападавший у ребёнка, не сообщается.

Подозреваемого задержали в тот же день и заключили под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение.