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Замначальника отдела полиции напал на сотрудников ДПС в Карачаевске

Происшествия

В Карачаево-Черкесии замначальника одного из отделов МВД набросился с кулаками на сотрудников ДПС.

Как сообщает издание capost. media, инцидент произошёл в конце января в Карачаевске. Высокопоставленный полицейский возвращался со службы. Издание отмечает: возможно, мужчина был пьян. Его автомобиль остановили сотрудники ДПС и попросили предъявить документы.

В ответ на просьбу сотрудников дорожно-патрульной службы, мужчина стал кричать, что он "свой", а затем набросился на них с кулаками, но получил отпор.

В результате, один из сотрудников ДПС получил травму головы, а нарушитель, по информации newkuban. ru, стал фигурантом уголовного дела.

Автор: Максим Щегольков
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