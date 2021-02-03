На юге Москвы автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

На юге столицы автомобиль сбил двух десятилетних детей, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл днём 3 февраля в Южном Бутово. Две десятилетние девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них совершил наезд автомобиль. В результате, дети получили повреждения, они госпитализированы.

Отмечается, что водитель, по вине которого произошло ДТП, не снизил скорость перед пешеходным переходом, и не пропустило детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.