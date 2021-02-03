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На юге Москвы автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Происшествия

На юге столицы автомобиль сбил двух десятилетних детей, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл днём 3 февраля в Южном Бутово. Две десятилетние девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них совершил наезд автомобиль. В результате, дети получили повреждения, они госпитализированы.

Отмечается, что водитель, по вине которого произошло ДТП, не снизил скорость перед пешеходным переходом, и не пропустило детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Максим Щегольков
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