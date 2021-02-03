В течение 24 часов на Камчатке произошли два землетрясения. Жертв и разрушений нет.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН, первое землетрясение произошло глубокой ночью, очаг залегал на глубине 59 километров, эпицентр находился в Тихом океане. Магнитуда подземных толчков составила 4,1.
Второе землетрясение произошло уже утром, на западном побережье Камчатки. Очаг залегал под морским дном на глубине шести километров. Магнитуда составила 3,8.
Отмечается, что в населённых пунктах подземные толчки не ощущались.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.