Два подряд землетрясения произошли на Камчатке

В течение 24 часов на Камчатке произошли два землетрясения. Жертв и разрушений нет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН, первое землетрясение произошло глубокой ночью, очаг залегал на глубине 59 километров, эпицентр находился в Тихом океане. Магнитуда подземных толчков составила 4,1.

Второе землетрясение произошло уже утром, на западном побережье Камчатки. Очаг залегал под морским дном на глубине шести километров. Магнитуда составила 3,8.

Отмечается, что в населённых пунктах подземные толчки не ощущались.