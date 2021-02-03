Дети из интерната под Томском госпитализированы с пищевой инфекцией

В Томской области 30 воспитанников школы-интерната госпитализированы с пищевой инфекцией.

Как сообщает издание monavista. ru, инцидент произошёл в Бакчарском районе. Воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями были госпитализированы в больницу с пищевой инфекцией, в медучреждении оказались 30 из 56 детей. О происшествии рассказал глава района Сергей Ревера.

По факту произошедшего районная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку. Кроме того, проверку проводит полиция.