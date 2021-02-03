В Томской области 30 воспитанников школы-интерната госпитализированы с пищевой инфекцией.
Как сообщает издание monavista. ru, инцидент произошёл в Бакчарском районе. Воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями были госпитализированы в больницу с пищевой инфекцией, в медучреждении оказались 30 из 56 детей. О происшествии рассказал глава района Сергей Ревера.
По факту произошедшего районная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку. Кроме того, проверку проводит полиция.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.