Пьяный приморец угнал автобус и протаранил полицейские автомобили

В Приморском крае местный житель в алкогольном угаре угнал пассажирский автобус и протаранил им полицейские автомобили.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл в городе Артёме. Мужчина угнал автобус с территории предприятия. Транспортное средство со следами ДТП полицейские обнаружили на трассе "Хабаровск — Владивосток". Позже выяснилось, что угонщик столкнулся с грузовиком, после чего продолжил движение.

Во время погони автобус протаранил несколько патрульных автомобилей, но останавливаться водитель не собирался. Тогда полицейские были вынуждены применить табельное оружие и открыли огонь по колёсам. В итоге автобус оказался в кювете, где правонарушителя и задержали.

Выяснилось, что 33-летний мужчина был пьян, водительского удостоверения у него никогда не было. Задержанный рассказал, что угнал автобус, чтобы отправиться в Уссурийск.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а также составлены административные материалы.