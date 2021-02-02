Суд вернул в прокуратуру дело младшей из сестёр Хачатурян

Дело вернули в надзорное ведомство для уточнения обвинения. Ранее с такой же формулировкой в прокуратуру было возвращено дело двух старших сестёр Хачатурян.

Дело Марии Хачатурян, младшей из сестёр, обвиняемых в убийстве своего отца, было вынесено в отдельное производство в связи с тем, что девушка была признана невменяемой в момент совершения преступления. Суд рассматривает её дело в закрытом порядке.

"Уголовное дело в отношении моей подзащитной возвращено в надзорное ведомство для устранения препятствий его рассмотрения судом", — сообщил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

Защитник также отметил, что это затягивает разбирательство, однако возражений у защиты нет. Ходатайство о возвращении дела в надзорное ведомство было заявлено в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Михаила Хачатуряна, отца девушек. Сейчас в обвинительном заключении указано, что к совершению преступления сестёр толкнули насильственные действия отца, сообщает РИА Новости.