Труп мужчины обнаружили в мусорном баке в Калининграде

В Калининграде в мусорном баке обнаружено тело мужчины. Причину смерти установит экспертиза.

Как сообщает издание klops. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп был обнаружен 31 января вблизи одного из домов по улице Тихоненко. Тело обнаружил калининградец. На место выехали полицейские и сотрудники регионального управления Следственного комитета. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 54-летний местный житель.

По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что повреждений на теле мужчины не обнаружено. Предположительно, он вёл асоциальный образ жизни.