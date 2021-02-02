В Калининграде в мусорном баке обнаружено тело мужчины. Причину смерти установит экспертиза.
Как сообщает издание klops. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп был обнаружен 31 января вблизи одного из домов по улице Тихоненко. Тело обнаружил калининградец. На место выехали полицейские и сотрудники регионального управления Следственного комитета. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 54-летний местный житель.
По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что повреждений на теле мужчины не обнаружено. Предположительно, он вёл асоциальный образ жизни.
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