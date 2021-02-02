Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ

В Улан-Удэ троих подростков подозревают в жестоком избиении и ограблении журналиста.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 30 января. У подъезда одного из домов трое подростков напали на 62-летнего журналиста, избили его, а затем похитили его имущество.

По горячим следам правоохранители вышли на след предполагаемых преступников и вскоре были задержаны трое 17-летних парней. Потерпевший опознал их по фотографии. Позже несовершеннолетние сознались в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Потерпевший проходит лечение в больнице.