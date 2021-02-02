Ребёнок пострадал в лифте многоквартирного дома в Москве

В одном из многоквартирных домов Москвы произошёл сбой в работе лифта, в результате чего пострадал ребёнок.

Как сообщает издание mskagency. ru, инцидент произошёл 2 февраля в доме в Ангеловом переулке в районе Митино. Из-за сбоя в работе лифта произошло резкое торможение кабины, внутри которой находился ребёнок. Пострадал 12-летний подросток. Он был осмотрен медиками и с подозрением на травму ноги его госпитализировали для полного обследования.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.