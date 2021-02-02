Рабочий упал в котёл с расплавленным металлом в Барнауле

В Барнауле рабочий одного из предприятий упал в котёл для плавки металла. мужчина получил множественные ожоги, но остался жив.

Как сообщает издание bankfax. ru, несчастный случай произошёл вечером 27 января. Двое рабочих были на смене в цеху по плавке металла. Один из мужчин отлучился, а когда вернулся увидел, что его напарник упал в котёл для плавки металла.

Мужчина вызвал медиков, пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Рабочий получил ожоги разной степени тяжести 40 процентов тела.