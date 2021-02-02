В Санкт-Петербурге был на час задержан рейс до Екатеринбурга из-за пассажира, отказавшегося надеть маску.
Как сообщает издание ura. news, самолёт должен был вылететь из Пулково, однако вылет был задержан из-за пассажира, который без объяснения причины отказался надевать защитную маску. На борт поднялись полицейские и стали составлять протокол. Другие пассажиры уговаривали "ковид"-диссидента надеть маску, но он был непреклонен.
В итоге, нарушителя сняли с рейса, а самолёт отправился в Екатеринбург с часовым опозданием.
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