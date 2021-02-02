Информацию о пуске ракеты в пассажирский самолёт проверяют в Тюмени

В Тюмени правоохранители проверяют информацию о пуске ракеты в пассажирский самолёт, который совершал посадку.

Как сообщает издание regnum. ru со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета, организована проверка появившихся в СМИ сообщений о пуске ракеты в пассажирский самолёт во время посадки.

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что в аэропорту Рощино во время посадки самолёта компании "Ютэйр" в сторону воздушного судна была выпущена сигнальная ракета. В этот момент на борту находились 58 человек, никто из них не пострадал.