На Сахалине с дрейфующей льдины спасли 100 рыбаков

На Сахалине экстренные службы спасли с дрейфующей льдины около 100 рыбаков.

Как сообщает издание vse42. ru, инцидент произошёл неподалёку от села Стародубского. Рыболовы проигнорировали предупреждение экстренных служб об опасности выхода на лёд и отправились за добычей. В итоге из-за сильного волнения на Охотском море льдина откололась и стала дрейфовать.

На льдине оказались около ста человек. Операция по их спасению длилась несколько часов, работали 28 спасателей и 16 единиц техники. Все люди были сняты со льдины.