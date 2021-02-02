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Полиция в США "скрутила" 9-летнего ребёнка, усмирив его перцовым газом

Происшествия

Полицейские из Рочестера (Нью-Йорк, США) облили перцовым газом 9-летнюю девочку в наручниках в патрульной машине. Ребёнок, как утверждают стражи порядка, "имел суицидальные наклонности" и "хотел убить свою мать".

Полиция в США "скрутила" 9-летнего ребёнка, усмирив его перцовым газом

"Сотрудники полиции прибыли по вызову после звонка с сообщением, что произошли "семейные проблемы",— сообщает RT.

31 января местное полицейское управление опубликовало кадры инцидента, записанные нательными камерами офицеров.

На них видно, что на маленькую девочку надевают наручники и пытаются затолкать ее на заднее сиденье полицейской машины в то время, как она сопротивляется и пытается позвонить своему отцу.

"Я никуда не пойду. Я хочу, чтобы мой папа (…), я не сяду ни в одну машину, пока не увижу своего отца", — кричит девочка.

Полицейский обещает ей, что она увидит своего отца, но просит сесть в полицейскую машину, чтобы согреться, и ребёнок снова кричит.

В конце концов офицеры распыляют перцовый газ.

Комментарий полиции

Заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон заявил, что девочка " хотела покончить жизнь самоубийством и хотела убить свою маму".

По его словам, это "не оправдывает произошедшее".

Офицер заверил, что виновные будут наказаны, и уточнил, что несовершеннолетней была оказана помощь — её отвезли в больницу.

Начальник полиции Рочестера Синтия Херриотт-Салливан призналась на пресс-конференции, что произошедшее неприемлемо.

"Я не собираюсь выходить сюда и говорить, что это нормально, что на 9-летнюю девочку нужно распылять перцовым газом: это не так".

В свою очередь мэр Рочестера Лавли Уоррен была "очень обеспокоена" произошедшим и приказала провести полное и тщательное расследование инцидента, а также его обзор городским советом по подотчетности полиции.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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