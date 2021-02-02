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Дело убивших отца сестёр Хачатурян возвращено в прокуратуру

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Уголовное дело сестёр Хачатурян, убивших своего отца, суд вернул в прокуратуру для устранения недочётов.

Как сообщает издание lenta. ru, о направлении дела в прокуратуру сообщил адвокат Алексей Липцер. Он отметил, что такое решение судом было принято после рассмотрения ходатайств со стороны потерпевших и защиты.

Защитники обвиняемых указали на противоречия в обвинительном заключении, из-за которых рассмотрение дела не представляется возможным. В то же время родственники погибшего ссылаются на решение Басманного суда Москвы, признавшего незаконным отказ в возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми.

Для устранения указанных противоречий суд принял решение направить дело обратно в прокуратуру.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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