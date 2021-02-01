Школьник поджёг одноклассницу в Самарской области

В Самарской области школьник решил отомстить однокласснице за "двойку" и поджёг её.

Как сообщает vesti. ru, в день инцидента шестиклассник не выучил домашнее задание и на уроке английского языка его вызвали к доске. Учитель попросил подростка прочесть наизусть заданный диалог. Мальчик решил подсмотреть текст в учебнике у одноклассницы, которая сидела неподалёку, однако девочка, заметив это, закрыла книгу.

Мальчик получил "двойку" и решил отомстить однокласснице. Он дождался её после уроков, облил её куртку антисептиком и поджёг. На помощь девочке подоспели подруги и случайный прохожий.

Девочка не пострадала, однако испытала сильный стресс и теперь боится оставаться одна. В настоящее время ребёнок находится на больничном.