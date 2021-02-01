В Подмосковье обнаружено тело капитана ФСБ

В частном доме в подмосковной деревне Оболдино было обнаружено тело капитана ФСБ с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В правоохранительные органы обратился мужчина, который стал свидетелем трагедии.