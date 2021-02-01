В частном доме в подмосковной деревне Оболдино было обнаружено тело капитана ФСБ с огнестрельным ранением.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В правоохранительные органы обратился мужчина, который стал свидетелем трагедии.
"Опрошенный пояснил, что в ночь на 30 января он с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрелять из травматического пистолета. В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим", — пояснил источник.
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