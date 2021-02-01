Иностранца осудили в Якутии за пособничество террористам

В Якутии иностранец получил срок за пособничество терроризму. Мужчина вербовал местных жителей для вступления в террористическую организацию.

Как сообщает "Российская газета", житель Киргизии приехал в Якутию на заработки. Там он занимался вербовкой местных жителей для их отправки за рубеж и вступления в террористическую организацию. Иностранец демонстрировал медиафайлы, пропагандирующие деятельность террористов, а также убеждал их в необходимости оказания им помощи.

В итоге мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима.