В Домодедово задержали мастера спорта по борьбе Григория Карамалака

В Домодедово задержали мастера спорта по вольной борьбе, бизнесмена Григория Карамалака. Он был задержан по запросу Интерпола.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 31 января. В аэропорту Домодедово задержали президента Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григория Карамалака.

Известно, что мужчина был объявлен в розыск властями Молдавии. Там его подозревают в покушении на убийство и шантаже. Ранее его также подозревали в создании преступной группировки, на счету которой несколько преступлений.

Сам бывший спортсмен все обвинения отрицает. Из Молдавии он уехал в 1998 году.