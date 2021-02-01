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Жителя Омска подозревают в издевательствах над детьми

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Омске местного жителя задержали по подозрению в истязании своих детей. Мужчина ранее был судим.

Как сообщает издание gazeta. ru, в мессенджерах и пабликах в соцсетях распространилось видео, где отец с силой бросает двух детей на пол лицом вниз. После этого мужчина нанёс детям несколько ударов.

Позже выяснилось, что мужчина — отец детей. По некоторым данным, видео снимала мать пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки. В итоге, подозреваемого задержали, во время допроса он признался в содеянном. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Состояние детей в настоящее время опасений не вызывает, они находятся под наблюдением медиков.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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