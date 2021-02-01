Водитель насильно вытолкал ребёнка из маршрутки на Сахалине

В Южно-Сахалинске водитель пассажирского автобуса с применением силы высадил из транспортного средства подростка.

Как сообщают "Известия", по предварительной информации, инцидент произошёл из-за того, что у школьника не сработал проездной билет. После этого водитель, применяя силу, вытолкал ребёнка на улицу, где потасовка продолжилась. В итоге подросток упал на землю.

В настоящее время водитель отстранён от управления маршрутным транспортным средством, мужчина снят с линии и даёт объяснения. Местные власти рассматривают вопрос об увольнении водителя.