Девушек с флагом белорусской оппозиции задержали у "Матросской тишины"

В Москве у следственного изолятора "Матросская тишина" задержали двух девушек, которые попытались сделать селфи с флагом белорусской оппозиции на фоне полицейских.

Одна из девушек достала флаг из рюкзака и попросила другую сфотографировать её на фоне силовиков. Увидев это, сотрудники полиции сразу же направились к девушкам и задержали их.

Напомним, 31 января в России проходят массовые несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального.