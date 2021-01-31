В Москве у станции метро "Братиславская" неизвестный при задержании напал на сотрудников Росгвардии и попытался ранить их ножом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.
Перед задержанием к силовикам обратился водитель снегоуборочной техники и сообщил, что мужчина угрожает ему ножом.
"При задержании гражданин оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного из сотрудников", — сообщили в ведомстве.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.