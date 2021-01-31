В Москве сгорел полицейский автомобиль

В Вознесенском переулке в Москве сгорел полицейский автомобиль. Предварительная причина возгорания — техническая неисправность.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Никто не пострадал. В 14:30 пожар ликвидирован. Пожар произошел по адресу Вознесенский переулок дом 20, строение 2. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — сообщил источник.

Напомним, 31 января в столице и других городах проходят несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального.