В Вознесенском переулке в Москве сгорел полицейский автомобиль. Предварительная причина возгорания — техническая неисправность.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"Никто не пострадал. В 14:30 пожар ликвидирован. Пожар произошел по адресу Вознесенский переулок дом 20, строение 2. Площадь пожара составила пять квадратных метров", — сообщил источник.
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